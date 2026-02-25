マンションを実際の価格の数倍の価値があると高齢者に信じ込ませて購入させたとして、不動産会社社長らが逮捕されました。高齢者に近づく手口を、被害にあった親族が語りました。■“7倍の価値がある”と信じ込ませ購入させた疑い住吉会系暴力団幹部の石井寛一容疑者（42）。オモテの顔は、不動産会社「寿不動産」の社長です。石井容疑者と「寿不動産」の実質的経営者・臼居崇容疑者（43）、宅地建物取引士の青山貴司容疑者（45）