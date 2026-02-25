TBSは25日、都内の同局で定例会見を行い、8日の選挙特番「選挙の日2026」での爆笑問題・太田光（60）と高市早苗首相（64）の対談に言及した。太田が消費税公約について「できなかった場合、どういうふうに責任をとるんでしょうか」と厳しい質問を投げると、「意地悪やなあ」と高市氏の表情が一変。SNS上で太田への批判が集まった。龍宝正峰社長は「太田さんの質問自体は意味のあるやりとりだったと認識してます。総理のお答えは我