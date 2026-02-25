23日に閉幕したミラノ・コルティナオリンピック。史上最多、24個のメダルを獲得した日本選手団の解団式が25日、行われました。新潟市出身、フィギュアスケートの銅メダリスト、中井亜美選手も出席し、笑顔を見せていました。都内で行われた解団式。フィギュアスケート女子シングルで銅メダルに輝いた新潟市出身、17歳の中井亜美選手も登壇しました。【日本オリンピック委員会 橋本聖子会長】「今大会においてチー