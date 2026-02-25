相模ゴム工業株式会社（神奈川県厚木市）は、このほど「ニッポンのセックス2026年版」の調査結果を特設ページで公開しました。同調査では、日本人の1カ月のセックス平均回数や初体験の年齢のほか、未経験率や経験人数などを都道府県別にランキング化するなど、性生活の実態を浮き彫りにしています。【調査結果のトピックス】ニッポンのセックス2026年版調査は、性交渉の経験がある全国の20〜60代の男女1万4312人を対象として、2025