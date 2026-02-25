家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？誰だって腹が立ちますよね。第18話バカでも稼げそうな給料【編集部コメント】お義母さん、よくぞ言ってくれました！「1人前に人の料理を語るなら、1人前に働いてからにしろ」ですね。「自分だって頑張っている」「それに今は……」、そのセ