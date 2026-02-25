２月２５日午後、呉市や三原市など県内１０の市町のホームページが閲覧できない状態になりました。県によると原因は、ホームページを管理している民間企業のサーバーがダウンしたためということです。復旧は２５日中の見込みです。（２０２６年２月２５日放送）