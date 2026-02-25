「会えなくなった大切な人への思い」を集めた展示会が、長崎市のナガサキピースミュージアムで始まりました。 亡くなった祖母に、夢に出てきてほしいと願うメッセージや、元恋人への感謝の言葉も。 長崎市のナガサキピースミュージアムで始まった「あなたに会えたら展」。 会えなくなった大切な人への思いを、主催者がオンラインで集めて書き写した便箋23点が展示されていま