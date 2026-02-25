俳優の高橋メアリージュンが25日、都内で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。【集合ショット】カッコイイ⋯大集結した山崎賢人＆山田杏奈＆眞栄田郷敦らインカラマッ役を高橋は担当。この日は胸元ざっくりな妖艶な衣装で登場した。冒頭のあいさつでは観客に向けて「花粉症、大丈夫ですか？」と問いかけながら「私、きのうすごく花粉にやられちゃって…。