プロ野球の広島東洋カープは２５日、「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、医薬品医療機器法違反で起訴された羽月隆太郎被告（２５）との選手契約を２４日に解除したと発表した。処分の理由について、球団は「プロ野球選手としてふさわしくなく、社会問題化している事案の大きさを考え、厳格に処分する判断をした」と説明。新井貴浩監督は「監督として責任を感じる。チーム全体で改めて事の重