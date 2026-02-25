マリナーズの会長付き特別補佐イチロー氏（52）が25日に公開されたYouTubeチャンネル「パワプロ・プロスピ公式チャンネル」に出演。3月5日に開幕を控えたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への思いを語った。イチロー氏は06年の第1回大会と09年の第2回大会に出場し、チームリーダーとして連覇に大きく貢献。開幕を間近に控えた大一番について「始まるね、また」と声を弾ませた。第1回大会を振り返り「20年だよ」と