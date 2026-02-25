国内の工作機械メーカー関連会社の機密情報を不正に入手したとして書類送検されたロシア人男性と日本人男性が不起訴処分となりました。国内の工作機械メーカー関連会社の新商品に関する開発情報などの機密情報を不正に入手したとして、先月書類送検された在日ロシア通商代表部の元職員でロシア人の男性と関連会社の元社員の男性について、東京地検は25日付で不起訴処分としました。東京地検は、不起訴の理由について「ロシア人男性