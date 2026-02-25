鹿児島県内12地区のランナーが、52区間・567.5キロでたすきを繋ぐ県下一周駅伝は25日が最終日。南大隅町から鹿児島市まで11区間を駆け抜けました。 最終日の25日。垂水市を通る4区、郷土の肝属は中原選手が走ります。 （肝属・中原敬輝選手）「陸上を通していろんな人と出会って、その中で県下一周というのがあった。この区間がラストランなので、最後は楽しんで次の区間の人に笑顔で渡したい」 鹿屋体育大学大学院の2年