1月から全国4都市のZeppを巡る形で敢行されたChilli Beans.のワンマン&対バンツアー「Chilli Beans. "good days tour"」。2月20日、そのツアーファイナル公演がZepp Hanedaにて行われた。福岡でNEEと、愛知で礼賛と、大阪でmuqueと対バンを繰り広げてきた彼女たちは、各地で対バン相手のカバー曲を披露してきた。そして、ワンマンライブとして開催された今回のツアーファイナル公演では、その3組のカバー曲が全て披露された。