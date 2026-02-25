3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2月16日（月）の放送では、現在放送中のTBS系日曜劇場「リブート」に出演している藤澤が、ドラマ出演の反響や見どころなどについて語りました。Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架――2026年1月スタートのTBS系日曜劇場「リブート」（