円売り継続、ドル円一時１５６．７８レベル＝ロンドン為替 ロンドン午前、円売りが継続している。ドル円は高値を156.78レベル、ユーロ円は184.70レベル、ポンド円は211.86レベルまでそれぞれ更新している。昨日の高市首相の利上げ難色報道、本日の日銀人事などを受けて、市場では日銀早期利上げが遠のいたとの見方が広がっているようだ。 USD/JPY156.75EUR/JPY184.65GBP/JPY211.80