今年１月に放送されたフジテレビ系「逃走中２０２６新春ＳＰ」で俊足を生かしてハンターから逃げ切り、賞金９４万円を獲得したことで話題となったアスリート・中島ひとみのマネジャーアカウントが、中島の制服姿を公開した。２５日までにインスタグラムを更新し、「フジテレビ系列『呼び出し先生タナカ』ありがとうございましたっっっ」と挨拶し、カーキ色のブレザー制服姿を披露。「制服のひとみさんも新鮮です」と絶賛した。