韓国の代表的な株価指数が、きょうも最高値を更新しました。年初からの上昇率は、すでに40％を超え、主要国の中でも独歩高となっています。記者「株価上昇の勢いが止まりません。韓国の代表的な株価指数なんですが、初めて6000を超えました。この1年で2倍以上上昇しています」韓国総合株価指数KOSPIの終値は、きょう、6083.86で初めて6000を超えました。この1年で2倍以上の上昇となっていて、特に半導体関連銘柄であるSKハイニック