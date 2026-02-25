俳優・山粼賢人さん、山田杏奈さん、眞栄田郷敦さん、北村一輝さん、舘ひろしさんらが映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の完成披露試写会に出席。約4000人の観客を迎え、ジャパンプレミアを開催しました。 【写真を見る】【 山粼賢人 】映画二作目『ゴールデンカムイ』は「パワーアップした続編に」北村一輝は?舘ひろし愛?熱弁山粼さんは?映画の一作目、ドラマがあって沢山の方が観ていただいて