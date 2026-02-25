7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が25日、テレビ朝日系バラエティー『くりぃむクイズ ミラクル9』（後7：00）に出演。IQの極めて高い人のみが入会できるという「JAPAN MENSA」に会員入りしたことを明かした。【写真】鹿島を満喫する吉澤閑也ら最近では「第二種電気工事士」の資格を取得したという川島は「最近なんですけどここで初出ししたくて。実はMENSA会員になったんです」と報告。くりぃむしちゅーの有田哲平から
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 妊娠26週で線路落下 高校生救う
- 2. りくりゅうの関係 想像にお任せ
- 3. 包丁所持「幸せそうな家族が…」
- 4. 三浦璃来 引退する時期に言及
- 5. 人脈目当てで友人上京 批判殺到
- 6. スカイツリー 事故の原因を特定
- 7. 公共施設でAV鑑賞 陰部出ただけ
- 8. 女性トイレに「女装男」動画投稿
- 9. りくりゅう帰国便もエコノミー
- 10. 「海の中を走る小田急線」X話題
- 1. 包丁所持「幸せそうな家族が…」
- 2. スカイツリー 事故の原因を特定
- 3. 公共施設でAV鑑賞 陰部出ただけ
- 4. 女性トイレに「女装男」動画投稿
- 5. SNIDELなど展開の会社 和解成立
- 6. タカがドローンを襲撃して破壊
- 7. 日本へ帰化 韓国籍を諦めた理由
- 8. 10代にわいせつか 中学生ら逮捕
- 9. 動物園の「アザラシ体験」で悲鳴
- 10. 愛子さまに男性アイドルを紹介か
- 1. 消費税ゼロ 外食業界が反対表明
- 2. 「高市アレルギー」囁かれる悪意
- 3. 与党ヤジやめて 玉木代表が注意
- 4. 吉村代表「ギフト配布は合法」
- 5. 真面目な弟のゴミ屋敷 兄が絶句
- 6. 入籍9日前にネイリストが転落死
- 7. 玉川氏が農水省追及「癖」に批判
- 8. エプスタイン島 日本人が訪問か
- 9. 枝野氏「食べていけない」に波紋
- 10. 高市首相ギフト配布 批判と擁護
- 1. 双極性障害と闘病した米俳優死去
- 2. NASAは情報隠している 不満の声
- 3. NHKテヘラン支局長 逮捕、収監か
- 4. テトリス トラウマ軽減に効果か
- 5. 日本「従業員離職型」の倒産増加
- 6. 妊娠…エプスタイン巡る衝撃手記
- 7. 「千と千尋」に登場? 台湾の名所
- 8. 日本アニメ&漫画 韓国で人気の訳
- 9. 「左足失うところだった」告白
- 10. 中国の「春節」大型連休 人気は
- 1. 「Wolt」が日本撤退へ 競争激化
- 2. 値上げで広がる「マック離れ」
- 3. カタログと違う 実燃費に損か
- 4. 「養命酒」手がける会社を買収へ
- 5. AI信じた社員 数百万ロスの顛末
- 6. 外国人が国保タダ乗り? 実際は
- 7. 会計年度任用職員 悲しき実態
- 8. 24h自動で稼働 FX自動売買の魅力
- 9. JALとANA 決算書比較した結果
- 10. 京都市バスで「市民優先価格」
- 1. Kindle Unlimitedが2カ月99円に
- 2. Amazonセールで狙うべき50商品
- 3. "Google TV"は高性能で低価格
- 4. 三菱ホームエレベーター社名変更
- 5. Xiaomi、低価格な5G対応スマホ「Mi 10 Lite 5G」を発表！欧州などで5月より順次発売で、価格は346ユーロ。auからも販売予定
- 6. ドコモ&KDDIに検索避けタグ指摘
- 7. スマートホーム向けコントロール・ハブ「mui ボード」とAlexaが連携 「Works with Alexa」認証を取得
- 8. 未発表なSamsungの次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Flip8」、「Galaxy Z Fold8 FE」の開発機がIMEI情報に登録
- 9. わざとズボンを履いたままおしっこを漏らす「おしっこパンツチャレンジ」がTikTokで流行中
- 10. 秋吉 健のArcaic Singularity：サービスの対価とは何か。NTTドコモのアプリ設定サポート提供を前にキャリアショップの価値やあるべき姿を考える【コラム】
- 11. デンソーを襲ったランサムウェア攻撃グループ「Pandra」の正体とは？
- 12. NTTドコモがFOMAからの契約変更でGoogleスマホ「Pixel 9a」を一括0円に！はじめてスマホ購入サポートの対象に追加。ファイナルキャンペーンも
- 13. 冬の肌に“生ツヤ”を KATEの「くらげファンデ」が乾燥も温度差くずれも解決
- 14. 新MacBookのチップ チップの実力
- 15. 決済サービスのStripeがPayPal買収を検討
- 16. グーグルが作曲支援AI「ProducerAI（プロデューサーエーアイ）」発表、Google Labsで
- 17. さらに値下がった!? Xiaomiスピーカーがお風呂や車内にちょうどいい
- 18. コンパクトサイズ！A3対応×マイクロカットシュレッダー
- 19. ペットボトルのキャップの悩み
- 20. 【アキバ物欲】何かお探し物ですか？ ご主人様！メイドさんが教えてくれる″秋葉原無料案内所″
- 1. りくりゅうの関係 想像にお任せ
- 2. 三浦璃来 引退する時期に言及
- 3. りくりゅう帰国便もエコノミー
- 4. 金アリサ・リウ、夢中になった日本の作品「グロい系だけど…」 挙げたホラー漫画家
- 5. 日本をフィギュアペア大国へ
- 6. りくりゅうボーナス 贈与税懸念
- 7. 木原龍一最後の言葉にネット沸く
- 8. 3連単206万円超「絶対当てれん」
- 9. 過去にセクハラ騒動も→人生逆転
- 10. 中井亜美が持つ懐かしグッズ話題
- 1. 人脈目当てで友人上京 批判殺到
- 2. 有村架純の「ベッド写真」に憶測
- 3. 乃木坂46梅澤美波 卒業を発表
- 4. 小泉今日子 週刊誌報道を否定
- 5. 川島如恵留 MENSA会員入り告白
- 6. 金メダリストを「酷使出演」非難
- 7. 現在は「カリスマ通販王」に
- 8. 上白石萌音が踏み切っていた手術
- 9. こじるり「年収0円」赤裸々告白
- 10. 栗原類 自身のADHD特性を語る
- 1. 妊娠26週で線路落下 高校生救う
- 2. 夫が寝落ち…レスに妻「虚しい」
- 3. 林ゆめキス せいや羨望の眼差し
- 4. コンビニ超えたローソンスイーツ
- 5. 「吸わせ方」が子ども成長に影響
- 6. 夜間頻尿3回超 死亡リスク2倍か
- 7. WBC戦士の美人妻 かわいすぎや
- 8. 夜のヘアケア 特別なひとときに
- 9. 「ブタメン」サンリオとコラボ
- 10. 月3000円で得られる「心地よさ」
- 11. 高級中華で母娘が驚愕した出来事
- 12. コテで出来る♡挟んで巻くだけ♡波巻きの方♡
- 13. あなたは今、何色？【オーラカラー占い】初詣をしたあなたは「銀色」さんかも！
- 14. 小3姪のため…汚部屋を徹底清掃
- 15. プラダ初のリップグロスが誕生
- 16. 担任に不信感 母「最後の手段」
- 17. 「私たちって付きあってるよね？」気になる彼に勇気を出して聞くと...【まさかの返答】をされて！？
- 18. 「パパ活しないの？めっちゃ稼げるよ」金欠に悩む女子高校生に、友人から衝撃の一言／『グラハム子さん傑作選』
- 19. ONE PIECE×クロックス新作登場！麦わらの一味コラボシューズ特集
- 20. 【新潟グルメ】人気ラーメン店とコラボで誕生！地元野菜・護摩堂野菜が主役の一杯！【南蒲原郡田上町】