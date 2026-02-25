政府は25日、2年限定の飲食料品の消費税率ゼロや「給付付き税額控除」について超党派で話し合う「社会保障国民会議」の初会合を、26日夕に首相官邸で開催すると発表した。高市早苗首相が出席する。自民党と日本維新の会の与党に加え、野党からチームみらいが参加する見通し。与党が打診した中道改革連合は、初会合への参加を見送る方向で検討に入った。国民民主党は態度を保留している。国民会議では、消費税減税の財源や実施