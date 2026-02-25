高市早苗総理が自民党の衆議院議員315人に約3万円のカタログギフトを贈った問題について、国民民主党の玉木雄一郎代表が25日、記者の質問に所感を述べた。【映像】玉木雄一郎代表が高市総理に言及する様子玉木代表は「まず法律上は問題ないと思います。ただこれ来年の1月1日から違法になります。政党あるいは政党の支部から政治家個人に寄付をすることについては、来年の1月1日からは違法になります。ただ現行は合法」としたう