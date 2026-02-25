ニセの刻印が入った金の延べ棒を正規品と偽って販売した疑いなどで逮捕された40代の女性ら5人が不起訴になりました。40代の女性ら5人は、仲間とともにニセの刻印が入った金の延べ棒あわせて37キロを正規品と偽って都内の買い取り業者2社に販売し、約6億円をだまし取った疑いなどで逮捕されました。東京地検は、この女性ら5人について25日付で不起訴処分としました。