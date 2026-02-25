オルビスは、2026年2月20日にシートマスクの新商品「オルビス ショットプラス ナノ NC ダイレクトショット マスク」を発売しました。美容成分が狙った場所に届くハリの低下や乾燥によるくすみなど年齢とともに現れるお悩みにアプローチするエイジングケア（※1）シリーズ「ORBIS SHOT PLUS（オルビス ショットプラス）」から、待望のシートマスクが登場しました。肌表面を通過し、肌深部に届いてから放出する設計の「pH反応型ナノ