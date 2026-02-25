2026年2月1日から4月30日まで、新宿プリンスホテル（東京都新宿区歌舞伎町1-30-1）地下2階「ブッフェダイニング プリンスマルシェ」にて「Buffet −ビストロ ×ショコラ＆ストロベリー」が開催されています。ディナー限定のローストビーフにも注目ショコラとストロベリーを中心とした約40種の多彩なメニューを楽しめます。ベリーソースがポイントのショコラオムレツ、カカオのほろ苦さが特長の牛ホホ肉入りラグーパスタなど、面白