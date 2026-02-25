B1東地区の群馬クレインサンダーズは2月25日、エージェー・エドゥが「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選」のフィリピン代表（FIBAランキング36位）に選出されたことを発表した。 現在26歳のエドゥは、208センチ102キロのパワーフォワード兼センター。2023－24シーズンに富山グラウジーズでBリーグのキャリアを始めると、昨シ