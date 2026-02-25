J1百年構想リーグで開幕から3連敗中のファジアーノ岡山。3月1日の名古屋グランパスとのホーム戦を前に練習を公開しました。 【写真を見る】今シーズンの初勝利を目指すファジアーノ岡山木村太哉選手「もう1点取れるところにフォーカス」3月1日の名古屋グランパスとのホーム戦を前に練習を公開 今月8日の開幕戦から3連敗中のファジアーノ。3月1日、ホームに名古屋グラン