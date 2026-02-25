今月23日に閉幕したミラノ・コルティナ冬季五輪。日本は歴代最多の24個のメダルを獲得しました。岡山市出身の木村葵来選手や倉敷市出身の吉田唄菜選手もメダルリストに。大舞台で輝いた岡山勢の活躍を振り返ります。 （実況）「決まった～！」21歳の新星が初めての五輪でいきなり快挙を成し遂げました。スノーボード・ビッグエアで日本男子初の金メダルを獲得した岡山市出身の木村葵来選手です。今大会の日本勢