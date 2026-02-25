2月24日、「DOMOTO（旧・KinKi Kids）」の堂本光一が主演を務める縦型ショートドラマ『記憶買収人』が配信されることが発表された。新企画となるが、光一の“イメチェン”と結びつけるファンもいるようだ。今回、発表されたのは、STARTO ENTERTAINMENT発の縦型ショートドラマだ。「光一さん演じる、人の記憶を売買する謎の男を中心に、3つのエピソードで構成され、各話に出演するゲスト俳優が主演を務めます。ショートドラマに