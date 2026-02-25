新潟市秋葉区で歩いていた70代の男性が持つセカンドバッグを盗んだ疑いで、五泉市内の男子高校生2人が逮捕されました。 逮捕されたのは、五泉市に住む17歳と18歳の男子高校生です。警察によりますと、2人は共謀して2025年12月上旬、新潟市秋葉区のJR新津駅近くの歩道で歩いていた70代の男性に話しかけ、隙を見て男性が持っていたセカンドバッグ1個を盗んだ疑いがもたれています。 バッグには現金8000円やスマートフォ