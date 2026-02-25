１９８４年に滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件。犯人とされた男性は裁判で無罪を訴えましたが無期懲役を言い渡されて服役し、病死しています。男性の遺族が再審＝裁判のやり直しを求め、最高裁は２月２４日付けで再審を認める決定を出しました。無罪を主張し続けてきた家族の思いを取材しました。無期懲役を言い渡された父親の「無罪」を信じ続けた家族阪原弘次さん（６４）。滋賀県日野町の最愛の父親が眠るお墓を訪れま