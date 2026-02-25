札幌市豊平区の病院の職員食堂で、提供された料理や弁当を食べた３６人が下痢などの症状を訴える集団食中毒が発生しました。食中毒が発生したのは、札幌市豊平区の「脳神経内科かしわば病院」です。保健所によりますと、２月１６日から１７日までの間、病院内の職員食堂でラーメンやメンチカツなどを食べた職員や、食堂で調理された弁当を食べた通院者など３６人が、下痢や嘔吐などの症状を訴えたということです。その後の検