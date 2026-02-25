日本では戦闘機やレーダーなどを海外に輸出する際のルールが設けられていますが、それを大幅に緩和する案を自民党がまとめました。そこで、今回の#みんなのギモンでは、「武器の輸出ルールどう変わる？」をテーマに、日本テレビ政治部・防衛省担当の細川恵里記者が解説します。■“武器”輸出、現状ルールは「条件付きでOK」高市首相が衆院選の公約のひとつとして掲げたものですが、いま出ている案が実現した場合、大きな政策転