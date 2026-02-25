俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜後9：00）のファン感謝祭イベントが25日、都内で行われ、主演の橋本、サプライズゲストとしてINIの許豊凡が登壇。許がドラマ超えの語学力を明かした。【写真】爽やか⋯！白衣姿で登場した許豊凡23日に放送された第7話では、許演じる研修医のソン･リーハンがついに手術に参加。今作で医療ドラマ初出演になった許は、もちろん研修医という役どこ