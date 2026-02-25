日本オリンピック委員会（JOC）と日本パラリンピック委員会（JPC）は25日、ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの選手らによる合同の「応援感謝パレード」を4月25日に東京・日本橋で開催すると発表した。冬季大会後のパレードは初めてとなる。参加選手は調整中。パレードは午前9時半〜11時で、沿道で自由に観覧できる。商業施設「コレド室町テラス」で出発式を行い、付近の大通りの約700メートルを選手が往復する。