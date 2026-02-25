２０２３年４月の東京都江東区長選を巡り、木村弥生・前区長（６０）（有罪確定）らから選挙運動の報酬を受け取ったとして、公職選挙法違反（被買収）に問われた板津道也・元区議（５６）に対し、東京地裁（新井紅亜礼裁判長）は２５日、懲役１０月、執行猶予５年、追徴金１００万円（求刑・懲役１年２月、追徴金約１８０万円）の判決を言い渡した。一方、柿沢未途・元衆院議員（５５）（有罪確定）から受け取った約８０万円分