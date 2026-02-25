高市総理側が衆院選で当選した自民党議員に贈ったカタログギフト。1人約3万円分ということで、のしには「御祝 高市早苗」と記載されています。 【写真を見る】のしに｢御祝 高市早苗｣ 当選祝いで3万円のカタログギフト｢バレンタインデーの贈り物か何かかと｣｢全員に届いているとは｣ 東海地方の自民党議員の受け止めは 去年、当時の石破総理が当選1回の衆院議員側に10万円相当の商品券を配っていたことが問題となり、謝罪した