プリン専門店「マーロウ」とコラボしたプリン（球団提供）横浜ＤｅＮＡは、選手寮や球団施設が立地する横須賀市と連携し、同市のふるさと納税の返礼品として、横須賀スタジアムで開催されるファーム公式戦のチケット引換券に加え、同市に本店があるプリン専門店「マーロウ」とコラボした商品の提供を開始した。チケット引換券は、寄付金額３万２千円で、８月３０日まで有効の観戦チケット５枚。コラボプリンは、容器にベイスタ