Image: ELECOM とりあえずコレに入れとけば一安心かな。近年は旅客機内にて、モバイルバッテリーの発火事故が相次いでいるそうな。そこで国交省が預け入れ荷物にすることと、機内での使用を禁止にするよう検討している、という情報がニュースになりました。4月には実施される見込みで、機内持ち込みも1人2個までに制限されるとのことです。いつも航空機に乗るワケじゃないけれど、発火のニ