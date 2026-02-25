筆者の友人が義実家で妊娠報告をした際のエピソードです。結婚三年目で待望の第一子を授かり、安定期を待って義実家へ妊娠報告に行くことに。義母は悪気はないけどとにかくデリカシーに欠ける人。でもさすがに初孫ができたと知れば喜んでくれるはず、と期待と不安を抱えながら「赤ちゃんができたんです」と伝えると…… 顔がパンパンだと思ったのよ～