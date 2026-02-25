海外モーグル選手が続々来日ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）に閉幕。フリースタイルスキー・モーグルに出場した選手たちが続々と来日している。オフ時間にはコンビニや庶民的なグルメを堪能している。早速日本食に舌鼓を打ったのはニック・ページ（米国）。くら寿司に立ち寄り、にぎり寿司を箸で堪能した。庶民的なチェーン店の写真を自身のインスタグラムのストーリーズで公開。「日本で最初に立ち寄った場所」