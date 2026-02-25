毎日飲む麦茶でたんぱく質まで補える「麦茶プラス」が、健康博覧会2026に出展します！暑さ対策で意識される水分補給に、栄養補給の視点を重ねた設計が特徴です。会場では製品の飲みやすさと続けやすさを、具体的な数値と一緒に確認できます。 アースカラー「麦茶プラス」健康博覧会2026出展 出展期間：2026年2月25日〜2月27日会場：東京ビッグサイト 東4・5・6ホール開催時間：10:00〜17:00発売形態：