◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル、１〜３着馬に皐月賞の優先出走権）１週前追い切り＝２月２５日、美浦トレセン連勝で前走の東京スポーツ杯２歳Ｓを制したパントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は、Ｗコースでライネリーベ（４歳１勝クラス）を１馬身追走。余力を持って最後の直線に向くと内に進路を取り、ラストで軽く仕掛けられて７ハロン