固定IPが必要な業務環境を、初期コストを抑えて試しやすい期間限定キャンペーンが始まります。グローカルネットが提供する「かんたん固定IPアドレス」と「せんぞく固定IPアドレス」の無料体験が、3月は最大2ヶ月に延長されます。プロバイダー変更なしで導入できるため、テレワーク運用や拠点外アクセスを見直したいタイミングにも合わせやすい内容です。 グローカルネット「かんたん固定IPアドレス／せんぞく固定IPアドレス」