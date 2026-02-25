卓球女子３大会連続メダリストの石川佳純さんが３３歳の誕生日を迎えたことを報告し、祝福の声が寄せられている。石川さんは２５日までに自身のインスタグラムを更新。「３３歳になりました。お祝いのメッセージありがとうございます」と書き出し、「オリンピック最終日にミラノで誕生日を過ごせるとは〜忘れられない日になりました」と雪の降るミラノ五輪の競技会場に全身ホワイトコーデで訪れたときの様子をアップした。「