さくらももこ原作「ちびまる子ちゃん」と、臼井儀人原作「クレヨンしんちゃん」が、漫画で相互にコラボレーションすることが決定、２５日に発表された。「クレヨンしんちゃん」とコラボした「ちびまる子ちゃん」は４月３日発売の「りぼん」５月号に掲載、「ちびまる子ちゃん」とコラボした「新クレヨンしんちゃん」は「まんがクレヨンしんちゃん．ｃｏｍ」で４月３日（前編）、４月２０日（後編）に掲載される。「ちびまる子