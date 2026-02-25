沖縄と茨城の特産素材を使った小粒グミ2品が、全国特産シリーズから期間限定で登場します！ひと粒ずつ食べやすいサイズなので、仕事や勉強の合間に短時間で味のリフレッシュをしやすい設計です。発売日は2026年3月2日で、全国の量販チャネルで購入できます。 モントワール「JAおきなわ パイナップルグミ／JAほこた メロングミ」 発売日：2026年3月2日販売期間：期間限定販売チャネル：全国のスーパー