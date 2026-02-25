Aぇ！groupの小島健が『BACKSTAGE PASS 2026年4月号』(シンコーミュージック・エンタテイメント)の表紙に登場。【写真】かっこいい…！バックカバーにはHANAが初登場25日に待望の2ndアルバム『Runway』をリリースしたAぇ！group。小島がリーダーを務めており、同誌では新作アルバムを軸に、グループへの想いとファンの絆について語る。1万5000字超えの濃厚なロングインタビュー、クール＋カラフルの対照的な2スタイルでの撮り