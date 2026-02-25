RIP SLYMEのILMARIが25日、都内で開催されたライブ＆ドキュメンタリー映画『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』の舞台あいさつに登壇。映画の大ヒットを祈願して鏡開きも行われた。【動画】RIP SLYME・ILMARI＆SUが舞台挨拶に登場！メンバー旅行など撮影秘話を明かす昨年4月からメジャーデビュー25周年の記念日である3月22日まで、期間限定で5人体制での活動を再開したRIP SLYME。25周年＆活動休止前の