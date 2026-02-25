俳優の吉岡里帆が25日、都内で行われた映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』ジャパンプレミアに登場した。今作でベースに初挑戦した思いを語った。【写真】感激…涙をにじます若葉竜也本作は、1970年代後半、日本の音楽シーンに革命を起こした若者たちの姿を描く青春音楽映画。原作は、当時のシーンを間近で体験した地引雄一の著書『ストリート・キングダム』。名もなき若者たちの衝動とエネルギーが、日本の音