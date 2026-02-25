働き手不足から企業の争奪戦となっている高卒人材。一方で、高卒人材は離職率も高くなっています。この課題の解決につなげようとある体験会が開かれました。水道の蛇口の取り付けを体験しているのは生徒…ではなく、高校の教員です。新潟市で開かれた企業説明会、その名も「先生Fes（フェス）」。県内の高校から進路担当の教員約20人が参加しました。働き手不足から注目を集め「令和の金の卵」とも言われる高卒人材。県内の高校新